SAHA: İtfaiye.
HAKEM: Abdullah Enes Gökgüney.
ÇORUM VEFASPOR: Emirhan, Enes, Muhammet Fatih, Muhammet Eren, İsmail Berkay, Hasan Kağan, Cevdet, Mücahit Serkan, Gazi Efe, Emir, Ahmet Taha.
YEDEKLER: Hüseyin Yiğit, Alperen, Radi Mustafa, Mustafa Mirsat, Efecar, Enes, Yusuf.
OSMANCIK KANDİBERSPOR : Kayra, Yusuf Eymen, Ali Kayra, Furkan Efe, Ahmet, İlhan Ali, Berat, Ali Ahmet, Mustafa Çınar, Yusuf Miraç, Efe.
YEDEKLER: Yağız Kaan, Emir Kağan, Hakan, Abdulhalim, Ali, Berkay, Muhammed Murat.
U 13 yarı final maçında Vefaspor ile Osmancık Kandiberspor arasındaki maçın normal süresi karşılıklı atılan gollerle 2-2 beraberlikle sona erdi. Finale yükselen takımı belirlemek için penaltı atışlarına geçildi. İki takım tam 14’er penaltı kullandı. Penaltılar sonucunda rakibine 13-12 üstünlük sağlayan Vefaspor finale yükseldi.