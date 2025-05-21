SAHA: İtfaiye.

Mimar Sinanspor son antrenmanı yaptı
Mimar Sinanspor son antrenmanı yaptı
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HAKEM: Abdullah Enes Gökgüney.

ÇORUM VEFASPOR: Emirhan, Enes, Muhammet Fatih, Muhammet Eren, İsmail Berkay, Hasan Kağan, Cevdet, Mücahit Serkan, Gazi Efe, Emir, Ahmet Taha.

YEDEKLER: Hüseyin Yiğit, Alperen, Radi Mustafa, Mustafa Mirsat, Efecar, Enes, Yusuf.

OSMANCIK KANDİBERSPOR : Kayra, Yusuf Eymen, Ali Kayra, Furkan Efe, Ahmet, İlhan Ali, Berat, Ali Ahmet, Mustafa Çınar, Yusuf Miraç, Efe.

YEDEKLER: Yağız Kaan, Emir Kağan, Hakan, Abdulhalim, Ali, Berkay, Muhammed Murat.

U 13 yarı final maçında Vefaspor ile Osmancık Kandiberspor arasındaki maçın normal süresi karşılıklı atılan gollerle 2-2 beraberlikle sona erdi. Finale yükselen takımı belirlemek için penaltı atışlarına geçildi. İki takım tam 14’er penaltı kullandı. Penaltılar sonucunda rakibine 13-12 üstünlük sağlayan Vefaspor finale yükseldi.

Editör: Murat Karasu