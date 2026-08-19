Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Furkan Vakfı Kurucu Başkanı Alparslan Kuytul’un ikametine sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Yürütülen soruşturma kapsamında Alparslan Kuytul ve eşi polis ekiplerince gözaltına alındı. Gözaltı kararının ardından şüphelilerin için işlemler başlatılırken, olay yerine çok sayıda ekip takviye edildi.

KUYTUL ÇİFTİ EMNİYETE GÖTÜRÜLÜYOR

Kuytul çifti ve vakıf üyeleri geniş güvenlik önlemleri altında sağlık raporu için Adana Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Sağlık raporunun ardından gözaltına alınan kişiler emniyete götürüldü.

ÖZEL HAREKAT VE ÇEVİK KUVVET SEVK EDİLDİ

Operasyonun gerçekleştiği Adana’nın Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi'nde hareketli dakikalar yaşanıyor. Kuytul’un evinin bulunduğu sokak ve çevresinde, çevik kuvvet ile özel harekat polisleri koordineli şekilde geniş çaplı güvenlik önlemi aldı.

2018 OPERASYONU

30 Ocak 2018 tarihinde Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında Adana, Elazığ ve Niğde'de vakıf genel merkezi ile yöneticilerin ikametlerine eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Aralarında Alparslan Kuytul'un da bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı ve Kuytul, 9 Şubat 2018'de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yaklaşık bir yıl cezaevinde kalan Kuytul, 24 Ocak 2019'da tahliye edilse de savcılığın itirazı üzerine tekrar tutuklandı. Yargılama sürecinde hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etme" ile "terör örgütü propagandası" suçlamaları yöneltilen Kuytul, 2020 yılında bu davadan beraat etti.

2022'DEKİ "KAÇIRMA" İDDİASI

Kuytul, Mayıs 2022'de iş insanı Koray Sarısaçlı'nın kaçırılıp alıkonulduğu iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında bir kez daha gözaltına alınarak tutuklandı.

Hakkındaki iddiaları reddeden ve duruşmalardaki savunmasında kimseye talimat vermediğini, olayla bir ilgisinin bulunmadığını belirten Kuytul, tutuklu yargılandığı bu dosyadan Haziran 2023'te mahkeme kararıyla tahliye edildi.