Amatör futbolda olaylı maçlardan dolayı kırmızı kart gören üç futbolcu tedbirli olarak ceza kuruluna sevk edilirken üç futbolcu ise kural gereği kırmızı kart gördükleri için ceza kuruluma sevk edilmeden birer maç ceza aldılar.

1. Amatör Küme’de HE Kültürspor’dan Fazlı Can Parlatır rakip oyuncunun kırmızı kart görmesinin ardından rakip takım kalecisine tekme attığı için kırmızı kart görmesi nedeni ile tedbirli olarak ceza kuruluna sevk edildi.

U 18 Liginde ise Buharaspor’dan Melikşah Bozdoğan rakip oyuncunun yanına koşarak gittiği ve küfür ettiği bu sırada yedek kulübesinde arbede yaşanmasına neden olduğu için İskilipspor’dan Sadullah Köroğlu kendisine küfür eden rakibine küfürle cevap vermekten ve birbirleri ile karşılıklı yumruklaşmadan kırmızı kart gördükleri için tedbirli olarak ceza kuruluna sevk edildiler.

1. Amatör Küme’de Alacagücüspor’dan Osman Culuk ile U 18 liginde Buharaspor’dan Mert Yahya Bayraktar ve İskilipspor’dan Mert Okumuş ise Sungurlu Belediyespor’dan Halil İbrahim Peksak kural gereği kırmızı kart gördükleri için ceza kuruluna sevk edilmeden birer maç ceza aldılar.