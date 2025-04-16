Ahlatcı Çorum FK bir günlük iznin ardından hafta sonunda Amedspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına dün öğlen saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Haftanın ilk çalışması öncesinde Teknik Direktör Tuncay Şanlı futbolcularla bir toplantı yaparak Manisa FK maçının değerlendirmesini yaptı.

Şanlı bu toplantıda erken yedikleri gole rağmen oyun büyük bir karakter ortaya koyan ve kazanmak için gereken mücadeleyi sahaya yansıtan futbolcuları tebrik etti.

Şanlı yaptıkları hatalar konusunda da bireysel uyarılarda bulunarak ligin kalan dört maçlık periyodunda buna çok dikkat etmeleri gerektiğini söyledi.

Toplantının ardından haftanın ilk antrenmanına çıkan futbolcular kısa süreli ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından dar alanda pas ve oyun formatında bir çalışma ile ilk günü tamamladı.

Morallerin yüksek olduğu kırmızı siyahlı takım Amedspor hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla sürdürecek.