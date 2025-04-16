Ahlatcı Çorum FK’nın kulübe gelir sağlamak amacı ile başlattığı ‘Süper Lig yolunda bir İMZA’da sen at’ kampanyasına ilgi beklenenden çok düşük olmasına rağmen devam ediyor.

Kulüp sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda kampanyaya destek veren firmalar ve kişiler açıklandı.

Kampanyaya son olarak destek veren firmalar ve kişiler şöyle: Uzal İnşaat firması Murat Kılıçoğlu ve Mehmet Çakır, Altat Tarım Volkan Yılmaz, Fen Yem Celal Demir, Alapros Mehmet Alapala, İlke Gıda Mehmet Şahin, Ofis Yem Cem Taşkaldıran, Kuzey Shipping Özgür Pınar, Era Makine Oğuz-Ahmet Katipoğlu. Özel Bilgi Koleji Erkan Çiftçi, Akgönül Gıda Kamil Akgönül, Fora Mobilya Adem Şen, Aksakal Makine Fatih Aksakal, Mast MCE Denizcilik Berat Altın, Billger Makine Muharrem Taş, Sürat Gümrükleme Selim Ünver, AAT Hukuk Bürosu Av.Ali Alper Tüfekci.

Bir hafta önce başlatılan kampanyaya dün itibari ile destek veren firma sayısı 49 oldu. Katılanların büyük bir bölümüde Yönetim Kurulu üyesi ve kulüp sponsorlarından oluşması dikkat çekici. Çorum FK’nın şehirde ve tribünde olduğu kadar bu kampanyada da yalnız olduğu ve şehrin bakış açısını göstermesi adına son derece düşündürücü.