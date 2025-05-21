Amedspor Teknik Direktör Servet Çetin ile yollar ayrıldı. Kulüpten yapılan açıklamada ‘Teknik direktörümüz Servet Çetin’le karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Servet hoca, kulübümüzün gelişimi için gösterdiği özveri ve liderlik ile her zaman hatırlanacaktır. Kendisine kulübümüze vermiş olduğu katkılardan ve emeklerden dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz’ denildi.

Servet Çetin ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise ‘Ayrılık vakti geldiğinde söylenecek en doğru söz teşekkür etmektir. Yönetime Amedspor ailesine kulüp emekçilerine ve en çok yüreğiyle takımını destekleyen o güzel insanlara sonsuz teşekkürler’ dedi.