Trendyol Süper Lig'de gelecek sezon Arca Çorum FK ile temsil edilecek Çorum, Süper Lig maçlarına ev sahipliği yapacak 39. kent olacak.

Çorum FK'nin Trendyol 1. Lig play-off finalinde Esenler Erokspor'u 2-0 yenerek Süper Lig vizesi alması sonrasında Çorum kenti, ilk kez Süper Lig maçlarına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

2025-2026 sezonuna kadar 77 takımın yer aldığı Süper Lig'de, Amed Sportif Faaliyetler ve Çorum FK ilk kez mücadele edecek.

Bu sezona kadar 38 farklı ilden temsilcinin yer aldığı Süper Lig'e Çorum kenti ilk kez ev sahipliği yapacak. Daha önce Diyarbakırspor'un mücadele ettiği Süper Lig'de Amed Sportif Faaliyetler, Diyarbakır'ın ikinci temsilcisi olacak.

Diyarbakırspor, en son 2009-2010'da Süper Lig'de mücadele etti.

REKOR İSTANBUL TAKIMLARINDA

2026-27 sezonuna kadar Süper Lig'de İstanbul'dan 19, Ankara'dan 9, İzmir'den 6, Adana, Antalya, Erzurum, Gaziantep, Kayseri, Malatya, Manisa ve Trabzon'dan ikişer takım yer aldı.

Aydın, Balıkesir, Bolu, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Eskişehir, Giresun, Hatay, Kahramanmaraş, Karabük, Kırıkkale, Kocaeli, Konya, Mersin, Muğla, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sivas, Van, Yozgat ve Zonguldak ise birer ekiple Süper Lig'de mücadele etti.

İSTANBUL'DAN 6 TAKIM OLACAK

1962-63'te 11 İstanbul ekibinin mücadele ettiği Süper Lig'de 2021-22'de 8 olan sayı gelecek sezon 6'ya düşecek.

1962-63, 1964-65,1965-66 ve 1967-68'de altışar Ankara ekibinin yer aldığı Süper Lig'de 2008-09'da 4'e kadar düşen Ankara'yı gelecek sezon yine sadece Gençlerbirliği temsil edecek.

İzmirli takım sayısının ilk yıllarında 5'e çıktığı Süper Lig'de geçen sezon olduğu gibi yine İzmir'den 1 ekip yer alacak.