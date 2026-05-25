Arca Çorum FK, play off finalinde Konya'da Esenler Erokspor'u 2-0 mağlup ederek Süper Lig'e yükseldi.

Konya'daki karşılaşmayı 20 bine yakın Çorum FK taraftarı izlerken, protokolde maça akın etti.

Maçı izleyenler arasında Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Dr. Seyit Karaca, Çorum Valisi Ali Çalgan, AK Parti Çorum Milletvekilleri Yusuf Ahlatcı ve Oğuzhan Kaya, MHP Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları, kurum müdürleri, STK temsilcileri yer aldı.

Maçta Konyasporlu taraftarlar da Çorum FK'ya büyük destek verdi.

Konya'dan da yüzlerce taraftar final maçında Çorum FK'yı destekledi.

Çorum FK taraftarları ev sahipliğinden dolayı Konyaspor taraftarlarına ve tüm Konyalılara teşekkür etti.