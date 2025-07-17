TFF 1. Lig 2025/26 sezonu öncesi transfer çalışmalarına hız veren Amedspor’un Bursaspor’dan transfer ettiği Abdullah Tazgel, taraftarın tepkisine neden oldu. Kulübün resmi hesaplarından sol bek oyuncusu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı duyurulurken, taraftar grupları transfere sert bir şekilde karşı çıktı.

Amedspor’un geçtiğimiz sezon Bursa deplasmanında yaşadığı şiddet, ırkçı tezahüratlar ve saha içi olaylar hafızalarda tazeliğini korurken, o maçta Bursaspor formasıyla yer alan ve maç sonunda “hunharca sevindiği” iddia edilen Abdullah Tazgel’in takıma transfer edilmesi, kulüp tarihine aykırı bir hamle olarak değerlendirildi.

Barikat taraftar grubundan yapılan açıklamada, “Amedspor'umuzun Bursa deplasmanında dünya spor tarihinin en faşist maçını yaşarken, o takımda yer alıp maç sonu hunharca sevinen Abdullah Tazgel adlı oyuncunun transferinin kabul etmiyor, ya fesih ya da istifa diyoruz!” ifadelerine yer verildi.

Tepki Çığ Gibi Büyüyor

Sosyal medyada “#YaFesihYaİstifa” etiketiyle başlatılan kampanyaya kısa sürede binlerce taraftar destek verdi. Taraftarlar, Abdullah Tazgel’in Amedspor formasını giymesinin kabul edilemez olduğunu belirterek kulüp yönetimini göreve çağırdı. Kulüpten henüz resmi bir açıklama yapılmazken, gözler yönetimin bu gelişmelere nasıl bir yanıt vereceğine çevrildi.

12 Nisan 2003'te Diyarbakır'da doğan Abdullah Tazgel, futbola 2014 yılında Diyarbakır Kayapınar Belediyespor altyapısında başladı. 2016 yılında Bursaspor altyapısına geçiş yapan sol bek oyuncusu, 2021-2025 yılları arasında Bursaspor A Takımı’nda forma giydi. Bu süreçte 81 maça çıkan Tazgel, 1 gol ve 4 asistle oynadı. Türkiye U17 Milli Takımı’nda da 4 kez görev alan Tazgel, Amedspor ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Taraftarın yoğun tepkisi karşısında kulüp yönetiminin nasıl bir karar alacağı ve Tazgel transferinde geri adım atılıp atılmayacağı merak konusu.