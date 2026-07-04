Beşiktaş, Gökhan Sazdağı'nın Çorum FK'ya transfer olduğunu resmen açıkladı.

Beşiktaş, resmi yayın organından yaptığı açıklamada, Gökhan Sazdağı ile yolların ayrıldığını duyurdu

Siyah beyazlılar, oyuncunun Çorum FK'ya transfer olduğunu duyurdu.

Konuya ilişkin yapılan açıklama şu şekilde oldu:

Profesyonel futbolcumuz Gökhan Sazdağı’nın nihai transferi hususunda Çorum FK ile anlaşmaya varılmıştır. Gökhan Sazdağı’na yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

31 yaşındaki sağ bek geçtiğimiz sezon Beşiktaş forması ile 17 maçta 1305 dakika süre almıştı.

Oyuncunun resmi sözleşmeye imza attıktan sonra Bolu kampına katılması bekleniyor.