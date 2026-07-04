Arca Çorum FK, 2026-27 sezonunun ilk çalışmasını Düzce Topuk Yaylası Tesisleri'nde yaptı. Kırmızı-Siyahlı ekipte sezonun ilk antrenmanı gizemli başladı. Kampa katılan ve katılmayan futbolcular ile sözleşme imzalanan yeni transferler hakkında herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Kırmızı-Siyahlı ekip, yeni sezonun ilk kampı için dün saat 14.00'te Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde toplandı ve akşam saat 18.00'de sezonun ilk antrenmanına çıktı. Genel Koordinatör Tahsin Tam'ın da katıldığı kampta takım, Teknik Direktör Uğur Uçar yönetiminde sezonun ilk çalışmasını gerçekleştirdi. Kamptaki antrenman programına ilişkin de herhangi bir bilgi verilmedi.

Başkan Savaş Balçık'ın talimatı doğrultusunda transferlerle ilgili hiçbir isim açıklanmazken, hafta sonunda Topuk Yaylası'nda düzenlenecek toplu imza töreniyle transferlerin kamuoyuna duyurulması bekleniyor.

Teknik Direktör Uğur Uçar'ın, ilk etap kampında uygulanacak yoğun fiziksel antrenmanlarla takımı zorlu lig maratonuna hazırlaması hedefleniyor. Kırmızı-Siyahlılar, ilk etapta gerçekleştireceği yoğun çalışmaların ardından ikinci etap kampını Bolu'da yapacak. Ekip, burada oynayacağı beş hazırlık maçıyla taktiksel gelişimini sürdürmeyi amaçlıyor.