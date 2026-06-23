Arca Çorum FK’nın genç forveti Mert Aktaş yeni sezon için Gebzespor ile anlaştı.

Mavi-beyazlı ekip, bonservisi Çorum FK’da bulunan ve son iki sezondur Ankara Demirspor’da kiralık olarak forma giyen genç golcü Mert Aktaş ile anlaşmaya vardı.

Oyuncu daha önce Çorum FK tarafından transfer edilip gelişimi için Ankara Demirspor’a kiralanmıştı.

22 yaşındaki forvet, geçtiğimiz sezonda Ankara Demirspor formasıyla çıktığı 12 maçta 6 gol kaydederek dikkatleri üzerine çekti.

Bitiriciliği ve mücadeleci yapısıyla öne çıkan genç futbolcunun, Gebzespor’un hücum gücüne önemli katkı sağlaması bekleniyor.

Gebzespor yönetimi, gelecek vadeden golcüyü kadrosuna katarak yeni sezon öncesi önemli bir hamleye imza atarken, taraftarlar da Mert Aktaş transferinin resmi açıklamasını heyecanla bekliyor.