Sungurlu Belediyesi kendi üretimi olan kilitli parke ve bordürlerle sokakları yenilemeye devam ediyor.

Belediye Başkanı Muhsin Dere’nin talimatıyla Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri sahada çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, “Kendi üretimimiz olan kilitli parke ve bordürlerle sokaklarımızı yeniliyoruz. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimizin sahadaki çalışmaları aralıksız devam ediyor. Hacettepe Mahallesi Şehit Kalender Yaralı Sokak'ta bordür ve kilitli parke yapım çalışmaları, Gürpınar Mahallesi Arpalı Sokak'ta yol yenileme çalışmaları, Başpınar Mahallesi İlhan Sarıaltun Parkı çevresinde yol yenileme çalışmaları ekiplerimiz tarafından sürdürülmektedir. Vatandaşlarımızın daha güvenli ve konforlu ulaşım imkanlarına kavuşması için ilçemizin farklı noktalarında çalışmalarımıza devam ediyoruz.” ifadeleri kullanıldı