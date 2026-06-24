İskilip Belediyesi tarafından tarihi çarşı bölgesinde yürütülen restorasyon ve sokak sağlıklaştırma çalışmaları devam ediyor.

İskilip Beleidyesi, yapılan çalışmalar ile tarihi arastaya çevre il ve ilçelerden ziyaretçi yoğunluğu yaşandığını duyurdu.

Semerciler Arastası'nda restorasyon çalışmaları devam ettiğini belirten İskilip Belediyesi; "Eski Kadınlar Pazarı bölgesinde de cephe sağlıklaştırma projemiz sürüyor. Şehrimizin unutulmaya yüz tutmuş tarihi dokusunu gün yüzüne çıkarmak ve gelecek nesillere aktarmak için ekiplerimiz sahada çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Tarihi ve kültürel mirasımıza sahip çıkarak şehrimizin turizm potansiyelini güçlendirmeye devam ediyoruz." ifadelerine yer verdi