Çorum’un Ulukavak Mahallesi Buhara Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın 5. katında çıkan yangın, mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı.

Öğle saatlerinde daireden yükselen dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Çevre sakinleri, aynı dairede daha önce de yangın çıktığını öne sürdü.

Yangında can kaybı ve yaralanma olmazken, dairede ciddi maddi hasar meydana geldi.