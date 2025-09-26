Türkiye Yeşilay Cemiyeti Çorum Şubesi Kurucu Başkanı ve Yeşilay Yeşilırmak Bölge Koordinatörü Dr. İsmail Türker Ejder’in görevi sona erdi.

Yeşilay Genel Merkezinin ülke genelinde koordinatörlük sistemini kaldırması nedeniyle Yeşilay Yeşilırmak Bölge Koordinatörü Dr. İsmail Türker Ejder’in de görevi sona erdi.

İstanbul’da yapılan Yeşilay Gönüllülük Ödül Töreninde “Gönüllü Artışında Öne Çıkan Koordinatörlük” alanında Yeşilay Yeşilırmak Bölge Koordinatörlüğüne ödül verildi.

Ödülü alan Yeşilay Yeşilırmak Bölge Koordinatörü Dr. İsmail Türker Ejder, yaptığı açıklamada, “2018 yılında Çorum'da Yeşilay Çorum Şubesi Kurucu Başkanı olarak başladığım ve son bir yılda da Yeşilay Yeşilırmak Bölge Koordinatörü olarak devam eden görevim genel merkezimizin ülke genelinde koordinatörlük sistemini kaldırması nedeniyle son buldu. Geçen bu 8 yılda elimizden geldiğince Çorum'da Yeşilay bayrağını dalgalandırdık. Çocuklarımıza gençlerimize ulaşmaya çalıştık. Türkiye’nin en büyük şube binasını Çorum'da Yeşilay'a kazandırdık. Bugün sayısı 120’ye ulaşan YEDAM'ların 8.’sini Çorum'da açtık. Pek çok projede Çorum şubesi olarak Türkiye birincilikleri aldık. Bu süreç de yanımda olan arkadaşlarıma, gönüllülerimize, şube yöneticilerimize genç yeşilaycılarımıza bağışçılarımıza kamu kurum ve kuruluşlarına ve idarecilerine minnetlerimi sunuyorum. Görevin sonlanması öncesi Yeşilırmak Bölgemizin yine ödül alması da güzel bir hatıra olarak kaldı. Herkese saygılarımı sunarım” dedi.