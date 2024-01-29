İl Emniyet Müdürlüğü, aranan ve kayıp şahıslara yönelik çalışmalarına devam ediyor.

İl Merkezinde asayiş ve güvenliğin sağlanması amacıyla Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı birimler tarafından 22-29 Ocak 2024 tarihleri arasında yapılan çalışmalarda

haklarında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı bulunan 3’ü dolandırıcılık, 2’si hırsızlık, 1’i kasten öldürme olmak üzere toplamda 17 şahıs yakalandı.

Haklarında kayıp olduklarına dair müracaatta bulunan 3 kadın ve 4 erkek şahıstan, 2 kadın 4 erkek şahıs ekipler tarafından bulunurken, 1 kadın şahsın aranmasına ise devam ediliyor.