Çorum'da bir apartman dairesinde piknik tüpünün patlaması sonucunda, yaralanan Melek Öztekin tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, 10 Mayıs'ta meydana geldi. Ulukavak Mahallesi Güneşevler 5. Sokak'ta bulunan bir apartmanın 3. katında piknik tüpü patlamış patlama sırasında evde bulunan Hacı Öztemel ve Melek Öztemel yaralanmıştı.

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalesinin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Öztemel çifti tedavi altına alınmıştı.

Yaralılardan Melek Öztemel, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.