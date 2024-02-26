Konya'nın Beyşehir ilçesinde aralarında arazi meselesi yüzünden anlaşmazlık bulunan 64 yaşındaki Fevzi Uyanık, yeğeni tarafından darp edilerek öldürüldü. Olaydan sonra kaçan cinayet zanlısı jandarma ile yaşanan kovalamacanın ardından saklandığı evde yakalandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Beyşehir’in Gökçekuyu Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 64 yaşındaki Fevzi Uyanık, evden gelen sesler üzerine dışarıya çıkan komşuları tarafından kanlar içerisinde bulundu. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve ambulans sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Fevzi Uyanık'ın feci şekilde darp edilerek hayatını kaybettiği belirlendi. Feci şekilde darp edilerek öldürülen Fevzi Uyanık'ın cenazesi ise yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Konya'ya gönderildi.



Cinayet zanlısı saklandığı evde yakalandı

Olayın ardından inceleme başlatan jandarma ekipleri, cinayet zanlısının Fevzi Uyanık'ın yeğeni M.U. olduğunu ve otomobille kaçtığını tespit etti. Olayın ardından cinayet zanlısını yakalamak için harekete geçen jandarma ekipleri, kaçış güzergahında fark ettikleri zanlıyı kovalamaya başladı. Bir süre yaşanan kovalamacanın ardından kaçan cinayet zanlısı MU., jandarma tarafından saklandığı Beyşehir ilçe merkezindeki evinde yakalanarak gözaltına alındı. Amcasını arazi anlaşmazlığı yüzünden tartışarak darp edip öldürdüğü iddia edilen zanlı M.U.'nun jandarmadaki işlemleri sürüyor.