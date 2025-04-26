Kadınlar Bölgesel Voleybol Ligi Final Grubunda Çorum Arenaspor 2. lig yolunda. Arenaspor grupta ilk maçını kazandıktan sonra dün akşam saatlerinde Amasya 12 Şehzadeler ile karşılaştı.

Son maçta ise bugün Sivas Pars Akademispor ile karşılaşacak.

Tokat Hüseyin Akbaş Spor Salonu’nda devam eden Kadınlar Bölgesel Voleybol Ligi Final Grubunda Çorum Arenaspor ilk maçında Samsun Volley Team takımı karşısında ilk sette mucizevi bir geri dönüşe imza atarak öne geçtiği karşılaşmayı 3-0 gibi net bir skorla kazanarak gruba mükemmel bir başlangıç yaptı.

Grubun diğer maçında ise Amasya Şehzadeler Voleybol takım, Sivas Park Akademispor önünde 3-1 galip/ geldi. İkinci maçlar dün oynandı. Çorum Arenaspor ile ilk günü kazanan diğer takımı Amasya Şehzadeler Voleybol takımları saat 18’de başlayan maçta karşılaştı. Bu maçı kazanan takım grup birinciliğini büyük oranda garantileyecek.

Bugün oynanacak son maçlarda ise saat 14.00’de Amasya Şehzadeler Voleybol ile Samsun Volley Team saat 16’da ise Çorum Arenaspor ile Sivas Park Akademispor takımları karşılaşacak.

Bu maçlar sonunda grup birincisi olan takım 2. lige yükselmeye hak kazanacak.