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Çorum Valiliği Köylere Hizmet Götürme Birliği koordinatörlüğünde hazırlanan AB destekli ‘Arıları Yaşat, Geleceğini Kazan’ projesinin açılış toplantısı yapıldı.

Anitta Otel'de gerçekleştirilen toplantı saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.

Proje Koordinatörü Dilek Bilgin yaptığı açılış konuşmasında proje hakkında bilgiler verdi. Projenin tüm ilin projesi olduğunu belirten Bilgin, herkesin bu projeye sahip çıkması gerektiğini ifade etti.

İklim krizinden dolayı gıdaya ulaşımda ciddi sorunlar olduğunu dile getiren Bilgin, “Tarımda verimin artmasında arıların rolü çok büyük. Arılar yoksa geleceğimizde yok demektir. Bu projeyle gençlerimizin bal gibi meslekleri olacak. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

‘DAHA FAZLA GENÇ, ARICILIKLA UĞRAŞMALI’

Çorum Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yücel Saygı ise Çorum’da bal üreticilerinin yaş ortalamasının önceki yıl 57 olduğunu ve şimdi ise bu rakamın 56’ya düştüğünü olduğunu ifade ederek, “Gençlerin arıcılığa kazandırılması çok önemli. Genç arıcıların sayısının artması lazım. Çorum bal denizi üzerinde bulunuyor. Daha önce yıllık 350 ton üretimimizi 450 tona yükselttik. Ayçiçeği üretiminde ülkede ilk dört içindeyiz ancak bu sayı bal üretimine yansımıyor. Normalde yılda 650 ton bal üretilmesi gerekiyor. Üretimin artması içinde genç arıcı sayısını artması lazım. Ayrıca OKA’dan şimdiye kadar arıcılık ile ilgili hiçbir yatırım faaliyetiyle ilgili destek almadık. OKA’nın arıcılık projelerine desek vermesini istiyoruz. Birde Çorum’da da kovan dağıtılmasını talep ediyoruz” diye belirtti.

‘HER TARLANIN YANINDA KOVAN OLMALI’

Çorum Ziraat Odası Başkanı Adem Özdemir ise yaptığı konuşmada, tarımsal üretimde verimin daha fazla artması için tarlaların yanına arı kovanı konulması gerektiğinin altını çizerek, “Hem tarımsal üretimin olması hem de verimin artmasında arıların rolü çok büyük. Bundan dolayı tarlalarımızın yanına kovan koyalım. Ama bilinçsiz ilaçlamaya da dikkat edelim. Her yıl bilinçsiz ilaçlama nedeniyle çok sayıda kovanı yok ediyoruz. Projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

‘ARICILIKTA DÜNYADA 2.SIRADAYIZ’

Arıcılık Malzemeleri ve Arı Ürünleri Sanayicileri Derneği (ARMASAD) Başkanı Mehmet Vahdettin Küçükbenli ise böyle güzel bir projenin hayata geçirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek konuşmasına başladı.

Türkiye’nin dünyada arıcılıktaki yerinden bahseden ARMASAD Başkanı Mehmet Vahdettin Küçükbenli, “Dünyada arıcılıkta Çin’den sonra ikinci sırada Türkiye var. Ancak kovan başına verimimiz düşük. Avrupa’da kovan başına verim çok yüksek. Türkiye’de de kovan başına verimi yükseltmemiz lazım” dedi.

Küçükbenli, ‘Arıları Yaşat, Geleceğini Kazan’ projesinin genç arıcıların sayısının artmasında ki önemine dikkat çekerek projede emeği geçen herkese teşekkür etti.

İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş ise bu projeyle gençlerin hem kendi geleceklerini sağlayacaklarını hem de ülke ekonomisine katkıda bulunacaklarını söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanı Doç. Dr. Ömer Faruk Cantekin de projeyi her aşamada yakından takip ettiklerini belirterek, “Geleceğe güçlü bir nesil bırakmak istiyorsak, gençleri bugünden hayırlı işlerle meşgul etmeliyiz. Bu projede bu amaca hizmet edecek güzel bir projedir. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” diye belirtti.

Açılış programının son konuşmasını yapan Vali Yardımcısı Tamer Orhan ise geleneksel aracılık yöntemleriyle ülkenin kalkınamayacağını belirterek, “Arıcılıkta en iyi teknikleri kullanarak dünyanın en iyisi olmalıyız. Ülke olarak dünyada arıcılıkta ikinci sırada olmamıza rağmen Çorum 57.sırada. Çorum’un ilk beş il arasında olmasını istiyoruz” dedi.

Konuşmaların ardından hatıra fotoğrafının çekinilmesi ile program sona erdi.