Çorum Belediyesi'nden emekli Arzu Alkur (52) vefat etti.

Merhum Günhan Çetin ile Tarım İl Müdürlüğü'nden emekli Hayriye Çetin'ın kızı, Murat Alkur'un eşi, Avukat Zeki Çetin ile Şenay Hayretçi'nin ablası, Akademisyen Büşra Şendurur ve Ziraat Mühendisi Kerem Cancanoğlu'nun annesi, eski Çorum Milletvekili Av. Ali Ayhan Çetin'in yeğeni Arzu Alkur, bir süredir tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Merhumenin cenazesi 12 Temmuz 2024 Cuma günü (yarın) Çorum'da toprağa verilecek.