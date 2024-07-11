Milliyetçi Hareket Partisi'nde 3 atama yapıldı.
Merkez İlçe Teşkilatı, Osmancık İlçe Teşkilatı ve Bayat İlçe Teşkilatlarında bayrak değişikliğine gidildi.
Konuya ilişkin MHP İl Teşkilatından yapılan açıklamada; MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli'nin takdirleriyle, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Teşkilat İşleri Sorumlusu Edip Semih Yalçın'ın oluruyla Çorum Merkez İlçe Başkanlığına Mustafa Serdar Avcu'nun, Osmancık İlçe Başkanlığına Fatih Ergün'ün, Bayat İlçe Başkanlığına Atakan Çelik'in atandığı belirtildi.
Yapılan açıklamada Merkez İlçe Teşkilatının bayrak değişimi töreninin Cuma günü saat 14.30'da parti binasında gerçekleştirileceği açıklandı.