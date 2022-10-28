Çorumlu genç annesini sokakta taciz eden adamı öldürdü!

Ankara'nın Mamak ilçesinde Çorumlu olduğu öğrenilen 33 yaşındaki Yusuf Ş., annesine sokakta tacizde bulunduğunu iddia ettiği 60 yaşındaki Ramazan D'yi darbederek öldürdü. Yusuf Ş'nin tutuklu yargılanmasına başlandı. Duruşmaya müşteki olarak katılan Ramazan D'nin kızı Aycan D. sanıktan şikayetçi olmadığını belirtti.

Mamak Şahintepe Mahallesi, 657'nci Sokak'ta 13 Ağustos'ta meydana gelen olayda, Ramazan D., yolda hurda toplayan S.Ş. (54) adlı kadına sözlü ve fiziki tacizde bulundu. S.Ş., oğlu Yusuf Ş'yi arayarak, durumu anlattı. Yusuf Ş., annesini taksiye bindirdi. Yolda S. Ş. kendisini taciz eden Ramazan D'yi gördü ve oğluna söyledi.

Taksiden inen S.Ş. ve Yusuf Ş., Dörttaş'ı kovalamaya başladı. Yusuf Ş, yüzüstü yere düşen Ramazan D.'yi darbetti. Bir kişinin cep telefonu kamerasıyla kayda aldığı olayda, Yusuf Ş. çevresindekilere "Kimse karışmasın, namus meselesi" diye bağırdı. Yusuf Ş., annesinin araya girmesiyle olay yerinden ayrıldı. Ağır yaralanan Ramazan D., kaldırıldığı hastanede 5 gün sonra hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Çorumlu genç ise, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

'ÖLDÜRME YA DA YARALAMA KASTIM YOKTU'

Yusuf Ş'nin, Ankara 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanmasına başlandı.

Savunmasını yapan sanık Yusuf Ş., maktulün annesine kendisini hayırsever olarak tanıttığını, sözlü ve fiziki şekilde taciz ettiğini iddia ederek, "Olay günü annem beni aradı; 'Koş, yetiş beni taciz eden adam burada' deyince ben de taksi ile annemin olduğu yere gittim. Annem korkmuştu ve sakinleştirdim. Sonra annemi de taksiye bindirip ağabeyime götürürken, annem kendini taciz eden adamı gördü. Arabadan indim, annem de arkamdan indi. Maktul annemi görünce, küfür etti. Sonrada bana küfür etti. Sonra kaçmaya başladı. Ben de arkasından koştum. Sonra beraber yere düştük. Kalkınca sinirle bir iki kere vurdum. Öldürme ya da yaralama kastım yoktu. Çok pişmanım, tahliyemi istiyorum" dedi.

TUTUKLU KALACAK

Duruşmaya müşteki olarak katılan Ramazan D'nin kızı Aycan D. ise, sanıktan şikayetçi olmadığını söyleyerek, "Babamda hırsızlık, kadın pazarlama ve kumar gibi birçok kötü huy vardı. Anneme de sağlığında çok kötülük etti. Annem boşandığı halde ondan kurtulamadı. Ayrıca babamın sapık hareketleri de vardı" dedi.

Avukat beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme, sanığın tutukluluk durumunun devamına karar vererek, duruşmayı erteledi. (DHA)

Güncelleme Tarihi: 28 Ekim 2022, 18:41