Çorum'da, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü, yakalanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

İnönü Caddesi'nde kaza: 1'i çocuk 3 yaralı İnönü Caddesi'nde kaza: 1'i çocuk 3 yaralı

Çalışmalar kapsamında, kasten adam öldürme suçundan hakkında 12 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.F. (25) ile kasten yaralama suçundan 3 yıl 7 ay cezası bulunan U.D. (22) yakalandı.

Hükümlüler, polis merkezindeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.