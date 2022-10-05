Kayganlaşan yolda kontrolden çıktı

Çorum'un Dodurga ilçesi Okul Mahallesi Maden Caddesi üzerinde İskilip istikametine seyahat eden otomobil şarampole devrildi.

Vatandaşların 112 acil servisini arayarak olayı bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve emniyet birimleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ve emniyet birimlerinin müdahalesi ile hurdaya dönen araçta bulunan 3 kişi araçtan çıkarılarak yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

Araç sürücüsü Ahmet C. ve yanında bulunan ayni aileden iki kişinin hafif şekilde yaralandığı sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Güncelleme Tarihi: 05 Ekim 2022, 18:31