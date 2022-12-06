Suç örgütlerine operasyon: Çorum'da da gözaltılar var

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı tarafından Çorum dahil 50 ilde 502 şüpheli şahsa yönelik eş zamanlı ‘Silindir’ kod adlı operasyon gerçekleştirildi.

Ağlarına düşürdükleri kişiler üzerinde baskı, cebir, tehdit ve şiddet yöntemleri kullanarak haksız çıkar sağladığı belirlenen 18 mafya tipi organize suç örgütü ile bu örgütlere silah temini sağlayan 55 suç grubuna yönelik ‘Silindir’ kod adlı eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

EGM Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı tarafından organize suç örgütleri ile mücadele çerçevesinde; Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Ankara, Antalya, Aydın, Batman, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Konya, Kütahya, Mardin, Mersin, Ordu, Osmaniye, Rize, Samsun, Şanlıurfa, Trabzon, Uşak, Van, Yalova ve Zonguldak olmak üzere toplam 50 ilde gerçekleştirilen operasyonda belirlenen 502 şüpheliden 400’ü yakalanarak gözaltına alındı.

Firari şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği aktarıldı.

(İHA)

Güncelleme Tarihi: 06 Aralık 2022, 11:50