Ulukavak'ta silahlı kavga; 1 yaralı

Çorum'da meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi yaralandı. Olay Ulukavak Mahallesi Güneşevler 9. Sokak'ta meydana geldi.

TARTIŞMA BÜYÜDÜ

Edinilen bilgiye göre, M.Z. ile E.G. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgayı dönüşmesi üzerine E.G. yanında bulundurduğu pompalı tüfek ile M.Z.'ye ateş etti.

Açılan ateş sonucu M.Z. yaralandı. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ekibi ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı M.Z. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olayı gerçekleştiren E.G. hakkında yakalama çalışması başlattı.

(İHA)

Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2023, 23:55