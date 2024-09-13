Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Mevlid Kandili nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in dünyaya teşriflerinin yıldönümünü idrak etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Başkan Aşgın, Çorum halkının Mevlid Kandili'ni kutladı.

Başkan Aşgın yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi; “Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammet Mustafa’nın (S.A.V) yeryüzünü şereflendirdiği bir Mevlid Kandili'ne daha ulaşmanın mutluluğu içindeyiz. Bu rahmet gecesinin tüm insanlığa hayırlar getirmesini Rabbimden diliyorum. Yaşamı boyunca Peygamber Efendimiz (S.A.V) adaletiyle, hoşgörüsüyle, merhametiyle ve güzel ahlakı ile tüm insanlığa örnek olmuştur. Mevlid Kandili olarak idrak ettiğimiz bu mübarek günde Peygamber Efendimizin (S.A.V) sözleriyle, davranışlarıyla bizlere vermiş olduğu mesajları anlamalı ve hayatımızda tatbik etmeliyiz. Yüce dinimiz İslam’ı bizlere öğreten, adalet, merhamet, hikmet ve muhabbet peygamberi Hz. Muhammed Aleyhisselam’ın dünyaya teşrifinin sene-i devriyesini idrak ederken, O’nu daha iyi anlamaya ihtiyacımızın olduğu zamanları yaşamaktayız.

Mevlid Kandilinin, vatanımızın huzur ve mutluluğuna, aziz milletimizin birlik ve beraberliğine, başta Filistin ve Gazze olmak üzere dünyanın her yerinde zulüm gören bütün Müslümanların kurtuluşuna vesile olmasını yüce Allah'tan niyaz ediyor, Çorumlu hemşehrilerimin ve tüm İslam aleminin Mevlid Kandili'ni kutluyorum.”