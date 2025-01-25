Atabey19 Gençlik ve Kültür Ocakları Çorum İl Başkanlığı hizmete girdi.

Genel Başkanlığını Atabey Hüseyin Hakkı Kahveci’nin yaptığı Atabey19 Gençlik ve Kültür Ocakları Çorum İl Başkanlığı düzenlenen törenle hizmete girdi.

Çorum’da Çepni Mah. Emniyet Sokak. No:2 Kat:4 Benderli İş Merkezi’ndeki yeni il binasının açılışı Atabey 19 Gençlik ve Kültür Ocakları Genel Başkanı Atabey Hüseyin Hakkı Kahveci, İl Başkanı Soner Katıkçı, yönetim kurulu üyeleri ve vatandaşların katılımı ile yapıldı.

İl Başkanı Soner Katıkçı, Türkiye’de 53 şubesi bulunan Atabey 19 Gençlik ve Kültür Ocakları’nın 54.şubesinin Çorum’da faaliyete geçtiğini söyledi.

Atabay 19 olarak Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, Türkiye Cumhuriyeti kuruluşuna bağlı nesiller yetiştirmeyi hedeflediklerini aktaran Katıkçı; “Büyük şerefli cephenin ana karargahı Atatürk Atabey Türk Ocakları’dır.” dedi