Yerli ve milli imkânlarla üretilen ATMACA güdümlü mermisi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girmesinin ardından ilk kez ateşlenerek hedefi tam isabetle vurdu.

"HEDEFİ TAM İSABETLE İMHA ETTİ"

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma "Hedef tam isabetle vuruldu" notu düşüldü.

Videolu paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Deniz Kuvvetlerimiz, Mavi Vatan’da bir ilke daha imza attı. ATMACA güdümlü mermisi, Deniz Kuvvetlerimizin envanterine alındıktan sonra ilk kez DENİZKURDU-II 2025 Tatbikatı kapsamında ateşlendi. Sinop atış alanında bulunan TCG Kınalıada'dan ateşlenen ATMACA, hedefi tam isabetle vurarak başarıyla imha etti."