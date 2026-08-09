“Terörsüz Türkiye” süreci kapsamında hazırlanan “Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi Kanun Teklifi”, TBMM Adalet Komisyonu’nda 18 saat süren görüşmelerin ardından kabul edildi.

Kamuoyunda “çerçeve yasa” olarak anılan teklifin komisyondaki görüşmelerinin tamamlanmasının ardından düzenlemenin kimleri kapsayacağı tartışılmaya başlandı.

YILMAZ: ÖCALAN DÜZENLEME KAPSAMINDA DEĞİL

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, düzenlemeye ilişkin merak edilen soruları yanıtladı.

Terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’ın mevcut düzenleme kapsamında bulunmadığını belirten Yılmaz, Öcalan’a ilişkin bir konunun teklifte yer almadığını söyledi.

Yılmaz, “Bizim artık sonuç almamız lazım, bu 50 yıllık sorundan memleketimizi kurtarmamız lazım” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin söz konusu sorunu çözecek devlet kapasitesine sahip olduğunu belirten Yılmaz, sürecin sonuçlandırılması gerektiğini savundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz

DEMİRTAŞ SORUSUNA YANIT VERDİ

Yılmaz’a eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın düzenlemeden yararlanıp yararlanamayacağı da soruldu.

Kanuni düzenlemelerin belirli kişilere özel hazırlanamayacağını vurgulayan Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

“Düzenleme dediğiniz de belli bir şahsı ilgilendiren bir şey olmaz. Genel bir düzenleme yaparsınız, kanuni düzenleme ve o düzenleme kimin için geçerliyse herkes ondan istifade eder.”

“KARARI YARGI MERCİLERİ VERECEK”

Demirtaş’ın düzenlemeden yararlanıp yararlanmayacağı konusunda doğrudan bir değerlendirme yapmayan Yılmaz, kararın ilgili yargı mercileri tarafından verileceğini söyledi.

Böylece Bahçeli’nin Demirtaş’ın serbest bırakılmasına yönelik çağrısının ardından gözlerin çevrildiği Cumhurbaşkanlığı cephesinden konuya ilişkin açıklama gelmiş oldu.

BAHÇELİ “DEMİRTAŞ EVİNE DÖNMELİ” DEMİŞTİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, daha önce yaptığı açıklamada Abdullah Öcalan için “umut hakkı” tanınmasını savunurken, Selahattin Demirtaş’ın da serbest bırakılması yönünde çağrıda bulunmuştu.

Bahçeli, söz konusu çıkışını “Öcalan umuda, Demirtaş evine dönmeli” sözleriyle dile getirmişti.