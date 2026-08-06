Kocaelispor ile yolları ayıran Serdar Dursun'un yeni adresi belli oldu.
Son olarak Kocaelispor forması giyen Serdar Dursun'un yeni adresi belli oldu. Birçok takımla adı anılan 34 yaşındaki forvet, Süper Lig'de kariyerine devam edecek.
Ajansspor'un haberine göre Serdar Dursun'un yeni takımı Gaziantep FK oldu. Tecrübeli golcünün kırmızı-siyahlılarla 1 yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi.
Serdar Dursun, Kocaelispor formasıyla çıktığı 30 maçta 7 gol ve 2 asistlik skor katkısı verdi.
Muhabir: Çorum Hakimiyet