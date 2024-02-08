Çorum'da bir kişi tanımadığı kişinin bıçaklı saldırısı sonucu yaralandı.

Deniz C.E. (21), bir arkadaşı ile Bahçelievler Mahallesi Bahar Caddesi'nde yürüdüğü esnada tanımadıkları kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.

Yaralı genç olay yerinden kaçarak Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde bir iş yerine sığındı.İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansta ilk müdahalesi yapılan yaralı, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Deniz C.E, polise verdiği ifadede saldırganın "Ne bakıyorsun" dedikten sonra kendisini bıçakla yaraladığını söyledi.

Saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Öte yandan yaralı gencin bir iş yerine sığındığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.