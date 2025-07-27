Kanal 7 Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Acet, Başkent Kulisi programında Bakan Şimşek'i ağırlıyor.

Bakan Şimşek'in açıklamalarından satır başları:

Öncelikle teşekkür ediyorum, tabi ki son bir kaç aydır hem iç hem dış şoklar anlamında yoğun bir dönem geçirdik. Tekrar olumlu döngüye döndük. İyi yönettiğimizi düşünüyorum. Çünkü finansal göstergeler şok öncesine döndü. Rezervlerimiz Mart ortasında 170 milyar dolar üzerindeydi şimdi yine o seviyelere geldi. Dolayısıyla bu şoklar başlamadan önceki seviyelere döndük. Net rezervde 3'te 2'den fazla toparlanma söz konusu. Borsa İstanbul'da da aynı seviyelerdeyiz. Yüzde 98 oranında bir toparlanma var. Bizim CDS'ler 256'lar civarındaydı 300'leri buldu, şimdi tekrar 280 civarına geldi. Finansal koşullar tekrar gevşemeye başladı. Geçen ay yüzde 49'lardan 46'lara şimdi de yüzde 43'lere kadar bir gevşeme söz konusu. Büyüme olumlu bir şekilde devam ediyor. Cari açıkta önemli bir bozulma yaşamadık. Turizme göre etkilenen aylar olabilir ama Turizm Bakanlığımız yıl sonu tahminlerini tutturabileceklerine inanıyorlar.

Bütçede harcama disiplinini koruyoruz. Hedefte sınırlı bir sapma olması ihtimali şuanda yüksek. Resmi tamamına baktığımızda biz iyi yönettiğimizi düşünüyoruz. İçeride siyasi anlamında zor bir dönem. Mart ayındaki gelişmeler nedeniyle. Bölgemizde savaş da yaşanıyor, savaşın taraftaki değiliz ama bölgenizde bir savaş yaşanınca etkileniyorsunuz. Petrol fiyatları, iptal edilen uçuşlar. Petrol fiyatları şimdi geri geldi. Bunların hepsi bizi etkileyen gelişmeler. Biz ne yaptık uluslararası normlara göre davrandık. Paniklemedik, gerekli dozları gereken zamanda aldık. Program rüştünü ispatladı. Birden fazla şokla karşı karşıya kaldık. Cari açık kontrol altında. Reel ekonomide büyüme devam ediyor. Büyük resme baktığınızda iyi yönetildiği kanısındayım. Büyük şoklar yaşadık ve rakamlar şokların öncesine döndü. Bütçe hükümetin yönettiği bir alan, rezerv ile karıştırmak manalı değil. Reel sektörün bilançosundaki bozulma dönem dönem ifade edildiği boyutlarda değil. Bir kere konkordato ilan eden firma sayısı 3 bin 70 civarındaydı. Bunların özel sektör cirosundaki payı yüzde 1'in oldukça altında. Karşılıksız çek konusu çok işlenen konulardan bir tanesi. Karşılıksız çeklerin oranı yüzde 2,6. 10 yıllık ortalaması da yüzde 2,5. Firmaların kullandığı krediler var biz bunlara ticari krediler diyoruz. Bu kredilerin yüzde kaçının tahsilinde sorun var? Batık kredi derler ya, yüzde 1,6. Uzun vadeli ortalaması ise yüzde 3,1. Bireysel kredilerde tahsili yapılmamış kredi oranı yüzde 3,8. Olumsuzu da burada ifade ediyorum. Finansal İstikrar Kurumumuz var, biz orada risk unsurlarını değerlendiriyoruz. Kurumlarımız buna göre hareket ediyor. BDDK 48 aya kadar yapılandırmanın önünü açtı. Sorun alanlarımız var ama ihtiyaca göre müdahale ediyoruz.

İddia edildiği gibi reel sektörün bilançosunda bozulma görülmedi. Biz şunu görüyoruz, reel sektör tabi ki finansal koşulların sıkı olması nedeniyle şikayetçi. Faiz oranlarının düşük olduğu zamanı özleyen çok. Peki bunu devlet olarak, devlet dediğiniz şey millettir. Siz bunları devlet olarak üstlenirseniz bunun acısı milletten çıkıyor. Bütün ekonomik şartlar, ekosistem daha uzun vadeli finansmana erişecek.

ENFLASYON- HAYAT PAHALILIĞI

Merkez Bankası tabi ki önemli belirsizlikle karşı karşıya, Merkez Bankası bir bant açıklıyor. Yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 24 ile 29 arasında. Biz o rakamın ortasında olmayı öngörüyoruz. Bizim programın özü hayat pahalılığıyla mücadeledir. Yani enflasyonu kalıcı bir şekilde indirmek ve vatandaşımızın alım gücünü artırmak. Enflasyon biliyorsunuz 2022'de yüzde 64,3'tü. 2023'te de yaklaşık yüzde 65 civarındaydı. 2024'ün ikinci yarısından itibaren enflasyonda düşüş başlayacak dedik. Ve geçen sene 65'ten 44'e düşürdük. Yılın sonunda da yüzde 30'un altında bitirmeyi hedefliyoruz. Gıda enflasyonu 2023'te yüzde 72'lere çıkmış. 2024'te yüzde 46 civarındaydı. Şimdi yüzde 35'lerde. Zirai don ve kuraklık olmasa büyük ihtimalle gıda enflasyonu yüzde 30'un altında olacaktı.

KİRA ZAMLARI

Hizmetlerde bize özgü bir iki husus var. Enflasyon daha da düşecek. Birincisi kira enflasyonu, geçen sene Haziran ayında kira enflasyonu yüzde 92 civarındaydı. Neden? Çünkü biz 3 senedir kanunla zam oranını yüzde 25 ile sınırlamıştık. Şimdi biz bunu kaldırdık çünkü bana kalırsa piyasalara bu türden müdahaleler uzun vadede sonuç vermiyor. Şimdi yüzde 83'e düşmüş. Manşet enflasyonunu yukarda tutan kira. Türkiye'de konut sahiplilik oranı yüzde 56. Fakat kira ödeyenlerin oranı yüzde 28. Hanelerin yüzde 72'i kira ödemiyor. Bu nasıl oluyor, bir aile apartman yapıyor ve tüm aile orada kirasız kalıyor. Kira en büyük kalem. Büyükşehirlerdeki geçim sorununun temelinde kira var. Kiraların artmasında kısmen depremin etkisi de var. Suriye'de durum istikrara kavuştu, ciddi dönüş var. Kilis gibi Gaziantep gibi yerlerde kira baskısı azaldı. Biz bu hafta Murat beyle toplantı yaptık, Murat bey büyük bir hızda gidiyor. En az 500 bin sosyal konut üretme planı var. Konut arzı hayat pahalılığıyla mücadelede en büyük değişken. Düşük faiz ile bu konu çözülmez. Konut arzının artması lazım. Bunu artırmak içinde bir seferberlik lazım.

Devletin eğitimi biliyorsunuz bedava ama özel sektörde eğitim masraflarında geçen sene bu vakitlerde yüzde 90'ın üzerinde bir artış vardı. Hala yüzde 73 civarında bir artış var. Özel eğitimin toplam eğitimdeki payı ne yüzde 9,9. Nüfusumuzun yüzde 90'ı etkilenmiyor. En iyi yılımız kiralarda 2012'dir. Vatandaşın en çok hissettiği neler var? Arabanız varsa her gün benzin ya da motorin alıyorsunuz. Haziran itibariyle motorinde artış yüzde 19. İşlenmemiş gıda, zirai donun etkisi var. Dayanıklı tüketim malları var, beyaz eşya gibi orada yüzde 22.

"GELECEK SENE ENFLASYONU YÜZDE 20'NİN ALTINA ÇEKECEĞİZ"

Enflasyonun düşmesi demek fiyatların düşmesi demek değil. Diyelim geçen sene çayı 100 liradan içiyorsanız enflasyonun yüzde 40 olması o fiyatın 140 lira olması demek. Enflasyon düşüyor deyince fiyatlarda gerileme olması demek değil. Giyimde ayakkabı da yüzde 14. Gelecek sene enflasyonu yüzde 20'nin altına çekeceğiz. Biz bu tahmin aralığında enflasyonu tutturacağız. Son 4-5 ayda gerçekten çok yoğun çalıştık. Bu şokların etkilerini sınırlamaya çalıştık. Olumlu döngüye döndük. Finansal koşulların iyileştiği, dengelerin tekrar olumlu seyrettiği döneme girdik.

Biz yapıcı eleştirilere açığız ama bu eleştiri makul bir eleştiri değil. Para politikasının sınırı var. Para politikasının işlevsel olması önemli ama yeterli değil. Arz yönlü politikalarımız önemli. Birincisi konut arzını artırmak. Biz buna kaynak ayırıyoruz.