Çorum’da faaliyet gösteren bazı bankaların müdürleri, geçtiğimiz günlerde kurulan S.S 1 Nolu Çorum Ulusal ve Uluslararası Karayolu Yük Taşıma Kooperatifi’ni ziyaret ettiler.

YÖNETİM ÜYELER İÇİN ÇALIŞIYOR

Türkiye’de ilk ve tek olan S.S 1 Nolu Çorum Ulusal ve Uluslararası Karayolu Yük Taşıma Kooperatifi’nde bir yandan üye kayıtları devam ederken, diğer yandan da yönetim tarafından üyelerin yararına olacak çalışmalar yürütülüyor.

ÜYE KAYDINA YOĞUN TALEP VAR

Kooperatifin kurulmasından memnun kalan nakliyeci esnafı da üye olmak için kooperatife adeta akın ediyor. Kooperatif Başkanı Tahsin Şahin, kısa süre içerisinde esnafın yoğun ilgisi nedeniyle beklentilerin çok üstünde bir sayışa ulaştıklarını söyledi. “Biz bu kooperatifi esnafımız için kurduk, onlar için çalışacağız” diyen Şahin, tüm nakliyeci esnafı da üye kaydı olmaya davet etti.

HALKBANK’IN FİNANSAL DESTEKLERİ GÖRÜŞÜLDÜ

Çorum Şeker Fabrikası karşısında bulunan kooperatif merkezine ziyaretler de başladı. Halk Bankası Çorum Merkez Şube Müdürü Selim Bal, banka yöneticilerinden Elif Yağız ile birlikte kooperatifi ziyaret etti. Şube Müdürü Bal, Kooperatif Başkanı Tahsin Şahin ve kurucu yönetim kurulu üyeleriyle görüşerek, hem hayırlı olsun dileğini iletti, hem de bankalarının kooperatif aracılığı ile nakliyeci esnafına sunabileceği finansal konularla ilgili bilgiler verdi.

ŞEKERBANK’IN SUNDUĞU İMKANLAR ANLATILDI

Kooperatifi aynı gün içerisinde ziyaret eden bir diğer banka müdürü de Şekerbank Şube Müdürü Murat Efe ve banka yöneticisi Adnan Akveren oldu.

Şekerbank Şube Müdürü Murat Efe, kooperatif başkanı Tahsin Şahin nezdinde kooperatif yönetim ve üyelerini tebrik ederken, böyle bir teşkilatın kurulmasında emeği geçenlere teşekkür etti. Ziyarette Şekerbank’ın verdiği hizmetler ve sunduğu kredi imkanları üzerine de istişarede bulunuldu.

ZİYARETE TEŞEKKÜR ETTİ

S.S 1 Nolu Çorum Ulusal ve Uluslararası Karayolu Yük Taşıma Kooperatifi Başkanı Tahsin Şahin, ziyaretlerinden dolayı her iki banka müdür ve yöneticileri teşekkür etti.