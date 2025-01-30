Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, 2009 yılında Ortaköy’de Kaymakamlık görevi yapan ve şuanda İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcısı olan Mehmet Gökhan Zengin’i makamında ziyaret etti.

Ziyareti ile ilgili açıklama yapan Başkan İsbir, “Mehmet Gökhan Zengin Bey 2009 yılında ilçemizde görev yapmış, şuanda ise İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmakta. Kendisi bizlerle hiçbir zaman bağını koparmadı, ilçemizde yapılacak projeler ve hizmetler hakkında birçok kez istişarede bulunduk. Kendisine ilçem ve şahsım adına teşekkür ediyorum” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Zengin, Ortaköy’deki gelişmeleri yakından takip ettiğini belirterek Başkan İsbir’e teşekkür etti.