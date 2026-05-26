Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Teşkilatı arefe günü bayramlaştı.

Bayramlaşma programında bir partili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu protesto ederek; "Kılıçdaroğlu'ndan sonra Erdoğan Özgür Özel'i istemiyor." dedi

Bayramlaşma programında konuşan CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, 'mutlak butlan' kararına tepki gösterdi.

Özgür Özel'in yanında durmaya devam edeceklerini belirten Solmaz;

"Hakkımız olanı geri alacağız. Genel Merkezimiz bizim için bir bina değil, bir ruhtur. Bu ruh yeri gelir toplantıdadır, yeri gelir sokaktadır, yeri gelir bir tomanın üzerinden arkaya bakmaktır. Delege tarafından seçilmiş ve meşru genel başkanımız Özgür Özel'in yanı başında omuz mesafesindeyiz." dedi

Pazar günü yapılanları, yaşananları ve yaşatılanları da asla unutmayacaklarını kaydeden Solmaz; "Hiçbirimiz mücadeleyi asla yarı bırakmayacağız. Türkiye'nin dört bir yanından ekran başında yaşanan tüm rezilliği ve zulmü izleyenlerin gözyaşları bizlerin servetidir. Atatürk'ün partisini hep birlikte üçüncü kere açacağız. O güne kadar milimetre oynamadan sokak sokak haklı mücadelemizi sürdüreceğiz. Şükür ki sokağa çıkacak yüzümüz sofrada bizim için konan bir tabak var. Bizler için dökülen gözyaşlarıyla ruhumuzu yıkadık ve bu yolda yoldaşlarımız ile beraber yürüyeceğiz." şeklinde konuştu

'Bu süreçler bizi yıldıramaz' diyen Solmaz, kurultay sürecini demokratik yollarla tamamlayarak partiyi yeniden Cumhuriyet Halk Partisi delegelerinin seçtiği bir yapılanmayla iktidara taşıyacaklarını söyledi.

CHP'nin önünün kesilmeye çalışıldığını aktaran Solmaz; "Türkiye'nin birinci partisi konumuna gelen Cumhuriyet Halk Partisi'nin hızı ve önü kesilmek istenmektedir. Seçilmiş genel başkanı ve parti yöneticilerini görevden uzaklaştırarak partide kargaşalarla uğraşılmamız istenmektedir. Polisin yardımıyla bir kısım kendini bilmezlerin genel merkezimiz binamızın demir kapılarını, camlarını kırarak binamızı adeta işgal etmeleri asla affedilmez. Aradan yıllar geçse de bu üzüntü verici görüntüler belleklerden silinemez." ifadelerini kullandı

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız ise; "AKP'nin yargı organlarıyla Cumhuriyet Halk Partisinin önü kesilmek isteniyor. Biz bu ülkenin kurucusu, kurtarıcısı gazi Mustafa Kemal Atatürk2ün 19 Mayıs'ta bu ülkeyi kurtarmak için Samsun'a çıktığı günlerdeki Kuva-yi Milliye ruhunun partisiyiz. Biz hiç kimseden korkmayız." diye konuştu

Konuşmaların ardından partililerle bayramlaştı.