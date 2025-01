Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, Çorumlu İş İnsanları Platformu'nun ocak ayı toplantısına katıldı.

Toplantıda, Konyaaltı’nda yaptığı ve gelecekte yapmak istediği çalışmaları anlatan Başkan Kotan, sonrasında iş insanlarının sorularını yanıt

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, Çorumlu İş İnsanları Platformu’nun bir otelde düzenlediği toplantıya katıldı. Konyaaltı’nda bu güne kadar yaptığı çalışmaları ve gelecekte yapmayı planladığı projelerden söz eden Başkan Kotan, Çorumlu iş insanlarının sorduğu soruları da samimiyetle yanıtladı. Konyaaltı’nın, Antalya’nın kalbi olduğunu vurgulayan Başkan Kotan, ilçenin, dört mevsimin aynı anda yaşandığı ender bölgelerden biri olduğunu ifade etti. Başkan Kotan, Konyaaltı’nın, Antalya’nın merkez ilçelerinin tamamına sınır olduğu için önemli bir konuma sahip olduğunu kaydetti.

“Konyaaltı’nda dört mevsimi

aynı anda yaşıyoruz”

Konyaaltı’nda, sahil şeridi ve düzgün şehirleşmenin avantajlarını yaşadıklarını ifade eden Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, "İlçede dört mevsimi yaşamanın, güzel olduğu kadar dezavantajlarının da olduğunu belirtmeliyim. Örnek verecek olursam, sahil şeridinde yazdan kalma bir hava varken, kırsal bölgelerde yağan yağmur sel sularına neden olabiliyor. Biraz daha yüksek kesimlerde yine yoğun yağış ve sel suları etkili olabiliyor. Biraz daha yukarı çıkıyorsunuz, kar yağışı ve bu yağışa bağlı olarak yollar kapanabiliyor. Biz belediye olarak dört mevsimin avantajını yaşarken, bir anda dört mevsimle savaşır hale gelebiliyoruz. Konyaaltı böyle bir ilçe" diye konuştu.

“Sahilde yaz yaşanırken,

Saklıkent yolunu kar kaplıyor”

Konyaaltı’nın 39 mahallesinden 25’inin kırsal bölgelerde olduğunu ve buralarda tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin devam ettiğinin altını çizen Başkan Kotan, "Geriye kalan 14 mahallemiz de ilçe merkezinde. Dolayısıyla, her iki kesime de eşit olarak belediyecilik hizmetleri götürmek durumundayız" dedi. Seçim süreci gezilerinde kendilerine ulaşan bazı taleplerden söz eden Kotan, "Kırsal bölgelerde yaptığımız bir toplantıda, hamile bir kadının sağlık ocağı talebi oldu. Ben hamile halimle şehir merkezindeki bir hastaneye nasıl gideyim dedi. Sağlık ocağı yapma yetkisi bizde değil, ancak bizden sağlık ocağı için yer istenirse vereceğimi söyledim. Daha sonra merkezde lüks bir sitede yaptığımız bir toplantıda ise mini golf sahası talebi geldi. İki talep arasında dağlar kadar fark var. Biz her yere, her talebe göre hizmet üretmeye gayret ediyoruz" dedi.

“Her ay için 25 milyon lira

tasarruf sağladık”

İller Bankası’ndan gelen ödeneklerin kesintiye uğramasına rağmen yaptıkları tasarruflarla temel hizmetleri aksatmadan sürdürdüklerini ifade eden Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, "Örnek verecek olursam, bizden önce 130 adet araçla hizmet veriliyormuş. Biz bu sayıyı 30’a düşürdük ve hizmetlerimizi bu sayıyla yürütüyoruz. Farklı kalemlerde yaptığımız tasarruflarla, ayda 25 milyon lira belediye kasasında kalıyor" dedi. Konyaaltı Belediyesi’nin kendisine göre gecikmiş hizmetleri olduğunun altını çizen Kotan, "Bunlardan biri imar çalışmaları. İlçenin bazı noktaları için imar çalışmalarını başlattık. Şu anda Büyükşehir Belediyesi’nde bunun çalışmaları yapılıyor. Ayrıca kültür-sanat alanlarında da yapılması gerekenler var. Bu konuda da çalışmalar yaptık, yapıyoruz" dedi.

"Antalya’ya sunduğumuz

katkılar, sosyal ve ekonomik

iş birlikleriyle değerlendirildi"

Çorumlu İş İnsanları Platformu Başkanı Halil Güvenbaş da toplantıya ilişkin, “Antalya’ya sunduğumuz katkılar, sosyal ve ekonomik iş birlikleriyle değerlendirildi. Belediye ile yürütülen projelerin, şehrin kalkınması ve yaşam kalitesinin artmasına olan etkileri ele alındı. İş dünyası ve yerel yönetim arasındaki güçlü bağın, bölgeler arası iş birliği ve yatırım fırsatlarını artıracağı vurgulandı. Bu toplantı, Konyaaltı Belediyesi ve Çorumlu iş dünyasının ortak bir vizyon doğrultusunda hareket ederek, bölgeye değer katma konusundaki kararlılığını bir kez daha göstermiştir” değerlendirmesinde bulundu. (İHA)