Çorum’un meşhur lezzetleri arasında yer alan, menevcer (kuşkonmaz), bahar aylarıyla birlikte doğada boy göstermeye başladı.

Çorum Merkez Şanlıosman Köyü’nde kuşkonmaz toplamaya başlayan vatandaşlar, özledikleri lezzete kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Kuşkonmaz özellikle Şanlıosman, Kadıderesi, Balıyakup, Cemilbey, Yoğunpelit köyleri ve civarlarında yetişiyor.

Merkez Şanlıosman Köyü’nden Barış Teke, her yıl Nisan ve Mayıs aylarında bölgede yetişen kuşkonmazın kırlarda, tarla sınırlarında, dere kenarlarında, çalı ve dikenli bitkilerin arasında bolca bulunabildiğini ifade etti.

Kuşkonmazın doğranıp hafif haşlandıktan sonra derin dondurucuda da bir müddet bekletilebildiğini, kış mevsiminde de tüketilebileceğini dile getiren Barış Teke, uzmanlar tarafından tavsiye edilen kuşkonmazın bazı hastalıkların tedavisinde de kullanıldığını ifade etti.

Toplaması zor ve zahmetli olan kuşkonmaz, büyüleyici lezzetiyle tüm yorgunluğu unutturuyor.