S.S. Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi’nin Mali Genel Kurulu dün gerçekleştirildi

Ticaret Sanayi Odası Fuar alanında gerçekleşen mali genel kurula üyeler katıldı.

Genel kurulun Divan Başkanlığına Ahmet Hamdi Aydoğan, 2. Başkanlığa Recep Gür, Katip Üyeliklere Necmettin Uzun ve Halit Gürbüzer seçildi.

Mali Genel Kurul’da divan başkanı Ahmet Hamdi Aydoğan, 2023-2024 yıllarına ait yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu ile denetim kurulu raporunu ve 2023-2024 yılı gelir-gider bilançolarını okuttu.

Raporların okunmasının ardından Divan Başkanı Aydoğan okunan raporları üyelerin oylarına sundu. Okunan tüm raporlar oy birliğiyle kabul edildi.

S.S. Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Vedat Canbek, genel kurulda bir konuşma yaparak, kendisine 44 yıldır güvenlere ve genel kurula katılanlara teşekkür etti.