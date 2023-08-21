Tahmini Okuma Süresi: dakika

Ahlatcı Çorum FK’nın sezonun evindeki ilk maçında protokol tribünü doldu taştı.

Kırmızı Siyahlı takımı Ak Parti Milletvekili Yusuf Ahlatçı, CHP Milletvekili Mehmet Tahtasız, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Mustafa Günay, CHP İl Başkanı Ümit Er, Eski milli Savunma Bakan Yardımcısı ve kulüp Onursal Başkanı Muhsin Dere, 15 Temmuz Gazisi Emekli Emniyet Müdürü ve Cumhurbaşkanı Baş Danışmanı Turgut Aslan, Emniyet Müdürü ile Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın ile çok sayıda protokol üyesi kırmızı siyahlı takımı yalnız bırakmadılar.

Maç sonunda Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, Çorum FK Onursal Başkanı Muhsin Dere, Başkan Oğuzhan Yalçın ve Başkan Yardımcısı Yılmaz Özkul kırmızı siyahlı futbolcular soyunma odasına alkışlarla gönderdiler. Onursal Başkan ve Başkan daha sonra soyunma odasına giderek futbolculara geçmiş olsun diyerek moral verdiler.