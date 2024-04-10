Çorum’da otomobilin çarptığı yaya vatandaş hayatını kaybetti. Polis üzerinden kimlik çıkmayan yaşlı vatandaşın ailesini bulmaya çalışıyor.

Alınan bilgiye göre sabah saat 10.00'da İnönü Caddesi Tuzcular kavşakta yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adama otomobil çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan yaşlı adam kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri üzerinden kimlik çıkmayan 70 yaşlarındaki yaşlı vatandaşın yakınlarına ulaşmaya çalışıyor