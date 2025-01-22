Aygül ve Hayri Kotancı çiftinin oğlu Enes ile Şükran ve Mustafa Özcan çiftinin kızı Begüm Ece gerçekleştirilen düğün töreni ile evlendiler.

Genç çiftin düğün töreni geçtiğimiz hafta sonu 18 Ocak Cumartesi günü Çorum’da 19 Ocak Pazar günü ise İstanbul’da gerçekleştirildi.

Çorum’da Yıldız Park Düğün Salonunda gerçekleştirilen düğüne MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, MHP Merkez İlçe Başkanı Mustafa Serdar Avcu, Türk Büro-Sen Genel Başkan Yardımcısı Sami Çam, Ülkü Ocakları İl Başkanı Orhan Tosik ile çok sayıda davetli katıldı.



