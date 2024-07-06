Çorum Belediyesi’nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği sünnet şöleni 6 Temmuz Cumartesi günü yapılacak.

Çorum Belediyesi, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü kayıtlarındaki ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları için sünnet şöleni düzenliyor.

6 Temmuz Cumartesi günü gerçekleşecek sünnet şöleni saat 15.00’de Saat Kulesi önünden sünnet konvoyu ile başlayacak.

Şehir turu ve Hıdırlık’ta yapılacak duanın ardından saat 17.00’de Hürriyet Meydanı’nda çocuklara için etkinlikler gerçekleşecek.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Bu yıl da yavrularımıza yakışır muhteşem bir şölenle evlatlarımız erkekliğe ilk adımını atacak. Tüm hemşehrilerimizi sünnet şöleni etkinliklerine davet ediyorum” dedi.