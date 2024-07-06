Çorumlu milli güreşci Rıfat Eren Gıdak Avrupa Şampiyonasında yarı finale yükseldi.
Çorum’da yetişen ve Ankara Askispor’da güreş hayatını devam ettiren Rıfat Eren Gıdak Sırbistan’da devam eden U 20 Avnupa Güreş Şampiyonasında 97 kiloda milli mayoyu giyiyor.
Rıfat Eren Gıdak ilk turda rakibini yenerek yükseldiği çeyrek final maçında Polanya’lı rakibi Taron Shaninyan’ı 10-0 teknik üstünlük ile yenerek ismini yarı finale yazdırdı.
Rıfat Eren Gıdak yarı final maçını kazanması halinde bugün Avrupa Şampiyonluğu için mindere çıkacak.
Editör: Halil Öztürk