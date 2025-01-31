Çorum Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü kurum ziyaretlerini sürdürüyor.

Çözüm odaklı çalışmalarını sürdüren Halkla İlişkiler birimi Çorum’daki kamu kurum ve kuruluşlarına ziyaretlerini sürdürüyor. Çorum Belediyesi Basın Yayın ve Halka İlişkiler Müdürü Aykut Yağlı ve kurum şefi Savaş Uysal, Sağlık İl Müdürü Prof. Dr. Sinan Zehir’i makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Ziyarette, Aykut Yağlı, şehirde yaşayan tüm paydaşların görüş ve önerilerini önemsediklerini ifade ederek memnuniyet anketi hakkında bilgiler verdi.

Sağlık İl Müdürü Prof. Dr. Sinan Zehir ise belediye ile bu zamana kadar iş birliği içerisinde çalıştıklarını belirtti.

Sağlık hizmetleriyle ilgili taleplerine Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın hiçbir zaman geri çevirmediğini belirten Zehir, “Gerek başhekimliğim zamanında gerekse il müdürlüğüm süresinde Belediye Başkanımıza ne zaman bir taleple gitsek bizlere her zaman yardımcı oldu. Bu zamana kadar işbirliği içerisinde çalıştık. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün her kesimle istişare halinde olması, Belediye başkanımızın Çorum’a verdiği önemin göstergesidir” ifadelerine yer verdi.

Çorum Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Mobil Çözüm Aracı ile Çorum’un tüm mahallelerinde vatandaşlardan talep ve önerilerini alan Halkla İlişkiler Birimi, kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra Sivil Toplum Kuruluşlarını da ziyaret ediyor. Yapılan memnuniyet anketinde vatandaşların %96’sı belediyenin yaptığı çalışmalardan memnun olduğunu belirtti” denildi. (Haber Merkezi)