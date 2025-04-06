Esenler Erokspor Teknik Direktörü Osman Özköylü ise farklı kazanabilecekleri maçı berabere tamamladıkları için üzgün olduklarını söyledi.

Çorum FK'nin adam eksiltebilen yetenekli oyunculara sahip olduğunu, bu nedenle zorlandıklarını dile getiren Özköylü, 3 gol buldukları maçta 3-4 tane de net pozisyondan yararlanamadıklarını ifade etti.

Çorum FK'nin ikinci yarının başında golü bulmasıyla direncinin arttığını aktaran Özköylü, "Oyun kimliği olan, sahada ne yaptığını çok iyi bilen, etkili oyunculara sahip bir takıma karşı ilk yarı tam da oynanması gerektiği gibi, alanları doğru kapatarak rakibe oynama fırsatı vermedik. Rakibin hakkını vermek lazım, ikinci yarı çok etkili hücum yaptılar. Biz orada zaman zaman çaresiz kaldık, fazla pozisyon verdik. Savunma oynamamıza rağmen rakibin etkili hücumları vardı. Son bölümde maalesef yine kendi hatamızdan yediğimiz bir golle maç berabere bitti." diye konuştu.

Kendi hataları nedeniyle 3 gol yediklerini dile getiren Özköylü, "Belki farklı kazanabileceğimiz maçta berabere kaldık. Ligde üst sıraları hedefleyen, iyi futbol oynayan Çorum FK gibi iyi bir takıma karşı deplasmanında alınan 1 puan bizim için teselli oldu. 3 farklı önde olduğumuz, 5 golü atabileceğimiz bir maçta böyle bir durumla karşı karşıya kalmak üzdü bizi ama deplasmanda 1 puan da en azından bir teselli oldu." değerlendirmesinde bulundu.