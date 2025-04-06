Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 105. yılı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Aşgın, mesajında, Anadolu Ajansının köklü geçmişiyle Türk basınının mihenk taşlarından olduğunu vurguladı.

AA'nın Mustafa Kemal Atatürk’ün talimatıyla 6 Nisan 1920 tarihinde kurulduğuna dikkati çeken Aşgın, şunları kaydetti:

"Bugün 105 yıllık bir geçmişe sahip olan Anadolu Ajansı, yalnızca bir haber ajansı değil; aynı zamanda milletimizin bağımsızlık mücadelesinde doğru ve güvenilir bilgiye ulaşmasının teminatı olmuş, Türk basın tarihinin en önemli kurumlarından biridir. Anadolu Ajansı, kurulduğu ilk günden bu yana yalnızca Türkiye’nin değil, dünyanın dört bir yanındaki gelişmeleri tarafsız, ilkeli ve hızlı bir şekilde kamuoyuna aktarma misyonunu başarıyla sürdürmektedir. 'Doğru, güvenilir ve objektif habercilik' anlayışıyla, gazetecilik etiğine sadık kalması; toplumun haber alma hakkına duyduğu derin saygı, ajansı bu alanda örnek bir kurum haline getirmiştir. Dünyanın önde gelen haber ajansları arasında yer alan Anadolu Ajansı, bu anlamda sadece bir haber kaynağı değil, aynı zamanda ülkemizin sesi ve vizyonunun da taşıyıcısıdır. Bu vesileyle, Anadolu Ajansının değerli yönetimini ve özveriyle çalışan tüm çalışanlarını gönülden tebrik ediyor; geçmişten geleceğe güçlü bir köprü kuran bu güzide kurumun nice başarılı yıllarını birlikte kutlamayı temenni ediyorum."