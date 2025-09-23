Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında sahasında Serikspor ile 1-1 berabere kalan Arca Çorum FK'nin teknik direktörü Çağdaş Çavuş, "Bu beraberlik hiçbirimizin düşünmediği bir şey." dedi.

Çavuş, Çorum Şehir Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Serikspor karşısında yaşayacakları senaryoyu oyuncularına müsabaka öncesinde söylediğini aktardı.

Serikspor'un kendi sahasında rakibini karşılayan bir takım olduğunu belirten Çavuş, "Maç öncesinde tamamen oyunun bu şekilde geçeceğini ve oyunun içerisindeki senaryoları nasıl yaşayacağımızı çok net oyuncularıma aktardım. Serikspor'un bundan önce oynadığı maçlardaki oyun anlayışı tamamen derin savunma yapıp derin savunmadan kaynaklı ön tarafta rakibin yapacağı hata ile gol bulacakları bir oyun anlayışları var. Bundan önceki maçlarda da aynısıydı ve bugün de bir tek onunla karşılaştık. İlk devreye başladığımızda hızlı bir oyunla başlayıp içeride girdiğimiz pozisyonlar, direkten dönen topumuz ve rakibi tamamen kendi yarı sahasına yıktığımız bir oyun ve burada ister istemez ilk 45 dakikada bir gol çıkaramadığımız bir oyun oldu. İkinci devreye de aynı enerjiyle başladık ve Yusuf Erdoğan ile pozisyonlar bulduk. Kaptırdığımız bir top ve sonrasında da çok dengesiz yakalandığımız bir pozisyonda da gol yedik. Ve sonrasında çok güzel bir geri dönüş yaptık." ifadesini kullandı.

Maçın çok iyi dakikasında beraberlik golünü attıklarını dile getiren Çavuş,"Fakat sonrasında yine girdiğimiz pozisyonlarda da tekrar bunu skor olarak yansıtamadık. Ve bugün bir iç sahada oynadığımız maçı beraber bitirmiş olduk. Bu beraberlik hiçbirimizin düşünmediği bir şey. Ama bundan sonraki sürecin içerisinde bunu ben ve bu oyuncu grubu çok rahat telafi edebilecek bir yapıdayız." şeklinde konuştu